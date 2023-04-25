В Орле счастливо завершилась история щенка, выброшенного в завязанном пакете

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20:47, 24 апреля 2023 года
В Орле счастливо завершилась история щенка, выброшенного в завязанном пакетеЧетверолапый нашел новый дом.
Щенок, спасенный работниками мусоросортировочного комплекса, нашел новых хозяев. Сему кто-то выбросил в завязанном пакете.
В судьбе щенка не последнюю роль сыграл наш репортаж. Новые хозяева увидели сюжет и решили забрать Сему себе.
Сейчас щенок уже освоился, повеселел и получил новое имя – Рей. Он успел стать всеобщим любимцем.
Татьяна Тимохина
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