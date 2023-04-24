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18:56, 24 апреля 2023 года В Орле наградили работников органов местного самоуправления Почетные грамоты и благодарности получили больше 100 человек.





Награды от губернатора, орловского облсовета и горсовета, администрации города вручили 24 апреля. К присутствующим обратился мэр областной столицы Юрий Парахин. – Уважаемые коллеги, мы с вами первыми принимаем вызовы времени. Позади — пандемия, сейчас мы живём в условиях специальной военной операции. Но наша ключевая задача остаётся неизменной — работать для людей и в интересах людей. Наша сплоченность позволяет вершить достойные дела на благо города. Спасибо вам за труд! Крепкого здоровья вам и вашим близким, терпения и сил в преодолении любых трудностей, - поздравил коллег градоначальник.



Фото: администрация Орла





Сергей Силаев



