В Орле наградили работников органов местного самоуправления

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18:56, 24 апреля 2023 года
В Орле наградили работников органов местного самоуправленияПочетные грамоты и благодарности получили больше 100 человек.
Награды от губернатора, орловского облсовета и горсовета, администрации города вручили 24 апреля. К присутствующим обратился мэр областной столицы Юрий Парахин.
– Уважаемые коллеги, мы с вами первыми принимаем вызовы времени. Позади — пандемия, сейчас мы живём в условиях специальной военной операции. Но наша ключевая задача остаётся неизменной — работать для людей и в интересах людей. Наша сплоченность позволяет вершить достойные дела на благо города. Спасибо вам за труд! Крепкого здоровья вам и вашим близким, терпения и сил в преодолении любых трудностей, - поздравил коллег градоначальник.
Фото: администрация Орла
Сергей Силаев