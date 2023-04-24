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14:00, 24 апреля 2023 года

Орловцы смогут попробовать сыр и колбасу на выставке

Она будет работать 1 мая в городском парке культуры.


Выставка-дегустация "Сделано в России. Выбираем орловское" пройдет с 9.00 до 18.00 1 мая в городском парке. Экспозиции представят 25 ведущих производителей Орловской области.

По информации пресс-службы правительства региона, местные жители попробуют колбасу, сыры, свежие овощи, соки, нектары, авторское мороженое из натуральных сливок и молока и другие продукты.

Отдельную программу подготовят для детей. Юные орловцы познакомятся с животными и птицами: белками, кроликами, утками, павлинами, куропатками, голубями. Также детей покатают на пони Максиме и коне Соколе.




Сергей Силаев
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