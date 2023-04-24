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12:23, 24 апреля 2023 года Студенческий кампус в Орле возведет фирма "Смарт Менеджмент" Работы обойдутся почти в 10 миллиардов рублей.





Результаты конкурса на проектирование, строительство и поставку оборудования для будущего кампуса в областной столице опубликованы на сайте Госзакупок. Цена контракта – 9 миллиардов 747 миллионов рублей. Победитель должен сдать объект в 2026 году, спустя 1 080 календарных дней с начала исполнения контракта. Напомним, возведение разбито на четыре этапа. На территории кампуса появится комплекс общежитий квартирного типа для студентов, стадион с искусственным футбольным полем и отапливаемыми трибунами, учебно-лабораторный корпус.



Фото: Андрей Клычков





Сергей Силаев



