В Орловской области женщина на "Сузуки" вылетела в кювет и перевернулась

Пострадали два человека.

Авария произошла на трассе "Москва-Дмитровск-Кромы" 22 апреля в 15.20. 41-летняя женщина управляла "Сузуки Свифт" и двигалась со стороны Дмитровска в Кромы. В районе 82-го километра водитель отвлеклась от управления, после чего машина вылетела в правый кювет и опрокинулась.



По информации отдела пропаганды ГИБДД, 47-летний пассажир получил телесные повреждения, его отпустили домой. Водитель также получила телесные повреждения, ей оказали на месте медицинскую помощь.





Фото: УГИБДД УМВД Росии по Орловской области