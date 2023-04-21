Андрей Клычков призвал орловцев поучаствовать в субботнике

Большая уборка на Орловщине запланирована 22 апреля.

Тему глава региона поднял во время прямого эфира 21 апреля.

– Всех приглашаю поучаствовать в уборке своего города, района, места, где учишься или работаешь. Это наши общий вклад, - заявил губернатор.

Сам Андрей Клычков находится в рабочей поездке, поэтому поучаствует в уборке губернатор позже.