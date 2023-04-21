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19:34, 21 апреля 2023 года

В Минстрое России рассмотрели вопрос инфраструктурного развития Орловской области

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ встретился с первым заместителем губернатора в правительстве региона.


Александр Ломакин и Владимир Ивановский в ходе рабочей встречи обсудили вопросы строительства инфраструктурных объектов с помощью бюджетного кредита и комплексное развитие территорий в регионе.

По информации телеграм-канала Минстроя РФ, на средства инфраструктурного бюджетного кредита Орловской области планируется реализовать несколько проектов. Работы по двум уже ведутся.

Создание качественной инфраструктуры – это необходимый шаг для обеспечения комфортной и безопасной жизни людей. Благодаря слаженной работе команды региона уже сделано многое, в прошлом году на маршруты города Орла вышли 28 новых автобусов, еще 20 выйдут в ближайшее время, активно идут работы и по другим проектам, - отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Владимир Ивановский подробнее остановился на возможности реализации двух важных для региона проектов: комплексного развития территории в районе Наугорского шоссе и обновление городского парка пассажирского транспорта.

Первый касается комплексного развития территории в районе Наугорского шоссе в городе Орле, где будут построены 5 многоквартирных домов и детский сад на 90 мест. Уже в мае начнется строительство первого 10-этажного дома. Реализация данного проекта позволит расселить 5,6 тыс. кв. м аварийного жилья. Второй проект позволил масштабно обновить парк городского пассажирского транспорта – закуплены 48 низкопольных комфортабельных автобусов большой вместимости. Это решило вопрос обеспечения транспортной доступности новых районов жилой застройки Орла, а также разгрузило маршруты с высоким пассажиропотоком, - подчеркнул Владимир Ивановский.

Фото: Минстрой РФ




Сергей Силаев
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