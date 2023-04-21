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19:00, 21 апреля 2023 года

В Орловской области пройдет круглый стол, посвященный 468-летию Судбищенской битвы

Мероприятие запланировано на начало июня.


Орловский краеведческий музей, институт археологии РАН, ОГУ имени Тургенева и Орловское краеведческое общество проведут круглый стол 2-3 июня по теме "Борьба России за выход к южному геополитическому рубежу в XVI-XVIII вв.: проблемы музеефикации и мемориализации военной истории России к 468-летию Судбищенской битвы".

Цель мероприятия – интеграция результатов теоретической и практической научной деятельности и обмен опытом. К участию в работе круглого стола приглашают представителей российского научного сообщества, преподавателей, научных сотрудников музеев, краеведов, искусствоведов, историков, активистов военно-патриотических клубов.

В рамках круглого стола планируется рассмотреть десять вопросов: Россия в геополитической системе 16-18 веков, Россия и Крымское ханство в 16-18 веках, Русско-турецкие войны 16-18 веков, военно-историческая тематика в музейных пространствах, засечные линии юга России как объекты музеефикации и другие.

По информации пресс-службы правительства региона для участия необходимо направить заявку до 21 мая 2023 года на электронную почту okm1897@yandex.ru пометкой "Круглый стол 2-3 июня".

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Сергей Силаев
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