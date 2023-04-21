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20:00, 21 апреля 2023 года

В Орловской области вынесли приговор организатору преступной группы, похитившей деньги у агрария

Мужчина отправится в колонию и заплатит крупный штраф.


Жителю Орла Ливенский районный суд вынес приговор за мошенничество.

Установлено, что орловец создал и возглавил преступную группу из семи человек. В 2018 году его сообщники предложили одному из сельхозпроизводителей купить пшеницу по выгодной цене. Преступная группа получила 6,65 миллиона рублей, однако предоставлять ничего не собиралась.

По информации пресс-службы прокуратуры Орловской области, суд назначил виновному наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее суд вынес приговор пяти соучастникам. Они проведут от двух лет и 11 месяцев до трех лет и шести месяцев в исправительной колонии общего режима. Уголовное преследование в отношении одного участника группы вынесли в отдельное производство.




Сергей Силаев
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