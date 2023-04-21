В ОГИК проходит конкурс-фестиваль будущих режиссеров
В Орел приехали студенты и преподаватели из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Краснодара.
В Орловском государственном институте культуры встретили гостей из разных регионов нашей страны. Там открылся и начал работу шестой конкурс-фестиваль профессионального мастерства режиссеров театрализованных представлений и праздников "Координаторы будущего".
Три дня подряд студенты будут обмениваться опытом, учиться, оттачивать публичные выступления, защищать свои работы, участвовать в конкурсах.
22 апреля трехдневная программа завершится большим театрализованным представлением.