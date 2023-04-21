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16:00, 21 апреля 2023 года

В ОГИК проходит конкурс-фестиваль будущих режиссеров

В Орел приехали студенты и преподаватели из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Краснодара.


В Орловском государственном институте культуры встретили гостей из разных регионов нашей страны. Там открылся и начал работу шестой конкурс-фестиваль профессионального мастерства режиссеров театрализованных представлений и праздников "Координаторы будущего".

Три дня подряд студенты будут обмениваться опытом, учиться, оттачивать публичные выступления, защищать свои работы, участвовать в конкурсах.

22 апреля трехдневная программа завершится большим театрализованным представлением.


Эва Стасюлевич
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