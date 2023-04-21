Главная » Новости



14:50, 21 апреля 2023 года Волонтеры помогают орловцам проголосовать за объекты для благоустройства В Орле пока лидирует городской парк. Но все еще может измениться. Выбор можно сделать до 31 мая. В перечне – еще четыре территории.





Горпарк Орла лидирует в итоговом рейтинговом голосовании по благоустройству. За объект проголосовали 2194 раза. У сквера Гуртьева 1616 голосов. Следом идет Дворянское гнездо – 1418 голосов. Парк "Ботаника" и сквер Бунина набрали 949 и 326 голосов соответственно. Проголосовать орловцы могут с помощью волонтеров.



Голосование продлится до 31 мая. Сделать выбор можно на сайте 57.gorodsreda.ru. На победивший объект в 2024 году направят 90 миллионов рублей.





Татьяна Тимохина



