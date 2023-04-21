В Орловской области мужчина предстанет перед судом за избиение сотрудника УФСИН

Инцидент случился в декабре 2022 года.

В Ливнах перед судом предстанет местный житель за дезорганизацию учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Расследование в отношении уроженца Урицкого района завершили следственные органы.

Установлено, что ранее судимый за четыре преступления, в том числе и особо тяжкого, избил руками и ногами по голове и туловищу одного из сотрудников УФСИН России по Орловской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие собрало доказательства, уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.