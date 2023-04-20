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20:22, 20 апреля 2023 года

В Ливнах формируют очередной большой груз бойцам СВО

Глава города доставит посылку в три точки.


Бойцы трех подразделений обратились за помощью. Ребятам необходимы три тепловизора, маскировочные сети, три генератора, рации, аккумулятора. Также нужна экипировка, медицинские препараты, продукты.

Груз готовят по поручению губернатора Андрея Клычкова. Собранные посылку глава Ливен Сергей Трубицын доставит на фронт, в три точки.




Сергей Силаев
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