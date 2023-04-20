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20:00, 20 апреля 2023 года В Орловской области проходят пятидневные военные сборы В них принимает участие 100 старшеклассников и студентов.





Сборы организованы на территории базы отдыха "Лесная поляна". На них приехали ребята из Орла, Ливен, Мценска, Орловского муниципального округа и 15 районов области. По информации пресс-службы правительства региона, в течение пяти дней, с 17 по 21 апреля, ребята получат знаний по строевой, военно-медицинской, тактической, огневой, инженерной и другим видам подготовки. Итогом станет выполнение зачетных упражнений, тестирование и военно-тактическая игра, где можно будет отработать полученные навыки.



Фото: "Патриот 57"









Сергей Силаев



