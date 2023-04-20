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18:45, 20 апреля 2023 года Фильм орловских студентов победил во всероссийском телевизионном конкурсе Картина стала лучшей в номинации "Документальный фильм".





Фильм под названием "Бездна" студентов Орловского государственного института культуры стал лучшим в конкурсе "Студенческий ТЭФИ". Творческое состязание проходит с 18 по 21 апреля на базе Уральского федерального государственного университета. Всего было подано 384 заявки из 46 вузов и 34 городов России.



Фото: тг-канал "TEFI_Russia"





Сергей Силаев



