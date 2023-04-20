Рифат Сабитов провел заседание общественного совета при Минцифры России

Участники заседания обсудили презентацию Научно-образовательного портала "Большая российская энциклопедия".

Сейчас портал работает в тестовом режиме, однако на нем уже опубликовано больше 25 тысяч статей. Словник портала насчитывается более 180 тысяч понятий. Над энциклопедией работают кандидаты, доктора наук, а также энциклопедические службы. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

Председатель комиссии Общественной палаты Рифат Сабитов отметил, что подобные проекты востребованы и актуальны, однако в настоящее время полезные проекты могут оставаться без должного внимания и не пользоваться популярностью.

– Необходимо активнее работать со СМИ. Особенно традиционными – телевидением, радио – чтобы рассказывать о качественных, правдивых информационных ресурсах в сети "Интернет", к которым можно обратиться за различными сведениями, использовать их в образовательном процессе. И разумеется, активнее обсуждать подобные инициативы на различных общественных площадках, - отметил он.

С мая 2022 года по 17 апреля 2023 года портал в общей сложности посетило 12,6 миллиона пользователей сети.



Фото: Общественная палата России