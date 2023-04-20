четверг 20.04.2023 19:21:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

18:15, 20 апреля 2023 года

Рифат Сабитов провел заседание общественного совета при Минцифры России

Участники заседания обсудили презентацию Научно-образовательного портала "Большая российская энциклопедия".


Сейчас портал работает в тестовом режиме, однако на нем уже опубликовано больше 25 тысяч статей. Словник портала насчитывается более 180 тысяч понятий. Над энциклопедией работают кандидаты, доктора наук, а также энциклопедические службы. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

Председатель комиссии Общественной палаты  Рифат Сабитов отметил, что подобные проекты востребованы и актуальны, однако в настоящее время полезные проекты могут оставаться без должного внимания и не пользоваться популярностью.

Необходимо активнее работать со СМИ. Особенно традиционными – телевидением, радио – чтобы рассказывать о качественных, правдивых информационных ресурсах в сети "Интернет", к которым можно обратиться за различными сведениями, использовать их в образовательном процессе. И разумеется, активнее обсуждать подобные инициативы на различных общественных площадках, - отметил он.

С мая 2022 года по 17 апреля 2023 года портал в общей сложности посетило 12,6 миллиона пользователей сети.

Фото: Общественная палата России 




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.