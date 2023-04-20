В Орловской области выберут лучшую школу

Конкурс среди образовательных учреждений стартует 10 мая.

Конкурс "Школа года" в регионе проведут по двум номинациям: "Городская школа" и "Сельская школа". Целью состязания является поддержка творческие работающих коллективов, содействие их профессиональному росту и обмену педагогическим опытом.

Руководитель департамента образования региона Алексей Карлов сообщил, что заявки от конкурсантов будут принимать с 10 по 24 мая 2023 года. Специальная комиссия рассмотрит их до 20 июля.

Победитель определится на основе рейтинговой оценки, их наградят денежными призами. За победу в городской номинации лучшая школа получит миллион рублей, а в сельской – 750 тысяч.

Напомним, 14 апреля стартовал конкурс на лучший детский сад Орловщины. Он также проводится по двум номинациям, а заявки можно направлять с 10 по 20 мая.