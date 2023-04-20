Орловская область приняла участие в коллегии Минстроя России

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18:30, 20 апреля 2023 года
Орловская область приняла участие в коллегии Минстроя РоссииЗаседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Совещание прошло 20 апреля. Орловскую область представляла руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова.
К участникам обратился премьер-министр государства Михаил Мишустин. Он уделил внимание стратегическим успехам строительной отрасли и подчеркнул необходимость сохранения набранного темпа и продолжения реализации проектов, востребованных людьми.
По информации пресс-службы правительства региона, во время совещания был сделан акцент на необходимости развития темпов коммерческого и промышленного строительства.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Сергей Силаев