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18:30, 20 апреля 2023 года Орловская область приняла участие в коллегии Минстроя России Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.





Совещание прошло 20 апреля. Орловскую область представляла руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова. К участникам обратился премьер-министр государства Михаил Мишустин. Он уделил внимание стратегическим успехам строительной отрасли и подчеркнул необходимость сохранения набранного темпа и продолжения реализации проектов, востребованных людьми. По информации пресс-службы правительства региона, во время совещания был сделан акцент на необходимости развития темпов коммерческого и промышленного строительства.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области





Сергей Силаев



