В Орле пройдет фестиваль ГТО

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18:00, 20 апреля 2023 года
В Орле пройдет фестиваль ГТООн состоится 22 апреля на базе училища олимпийского резерва.
Мероприятие проведут среди сотрудников предприятий и организаций, государственных и муниципальных служащих, представителей спортивных федераций в возрасте от 25 до 59 лет.
Начало запланировано на 9.00, соревнования продлятся пять часов. Они являются лично-командными. В состав коллектива входят девять человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.
В торжественной обстановке орловцам вручат значки отличия за спортивные успехи.
Сергей Силаев