В Орле пройдет фестиваль ГТО

Он состоится 22 апреля на базе училища олимпийского резерва.

Мероприятие проведут среди сотрудников предприятий и организаций, государственных и муниципальных служащих, представителей спортивных федераций в возрасте от 25 до 59 лет.

Начало запланировано на 9.00, соревнования продлятся пять часов. Они являются лично-командными. В состав коллектива входят девять человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В торжественной обстановке орловцам вручат значки отличия за спортивные успехи.