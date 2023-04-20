В Орле представили эскизы проекта входной группы в парк Победы

Гостей будут встречать тематические колонны и надпись "ПАРК ПОБЕДЫ".

Депутатам комитета по строительству и перспективному развитию города 20 апреля начальник управления архитектуры Мария Родштейн представила эскизы по оформлению надписи "ПАРК ПОБЕДЫ" на входе в место отдыха.

В соответствии с предложением в планах установка двух декоративных конструкций со стороны улицы Зои Космодемьянской и одной надписи и ордена Великой Отечественной войны, сообщили в Орловском городском совете народных депутатов.

Парламентарии одобрили проект и попросили подготовить смету и технические характеристики. Также они рекомендовали предусмотреть подсветку.



Фото: Орловский горсовет



