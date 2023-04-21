Главная » Новости



8:30, 21 апреля 2023 года Студенты из Орловской области вышли в финал всероссийских соревнований Команды ОГУ показали знания в компетенции "Эффективное проектирование".





Подведены итоги четвертого межвузовского соревнования в компетенции "Эффективное проектирование". Мероприятие прошло в удаленном формате на базе Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. В финал попали 25 команд из 14 университетов, в том числе две из ОГУ имени Тургенева. В них вошли студенты, обучающиеся по направлению подготовки "Электроэнергетика и электротехника", сообщили в пресс-службе правительства региона. Дипломами за третье место наградили студентов третьего курса Ивана Гончарова, Никиту Астафьева, Кирилла Бобылева и Владимира Кузина.



Фото: ОГУ





Сергей Силаев



