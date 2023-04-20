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8:30, 20 апреля 2023 года

В Кромах продолжается благоустройство парка

На преображение выделено 70 миллионов рублей после победы района во всероссийском конкурсе от Минстроя.


С ходом работ ознакомился глава муниципального образования Андрей Усиков. В настоящее время уже вырублены аварийные деревья, ведутся строительные работы новых пешеходных дорожек.

Также готовятся участки для новой скейт-площадки, велотрека, беседок, качелей, арт-объектов. Рабочие ведут и ремонт летней сцены, а также моста через реку Недна. Усиков в социальных сетях отметил, что и дальше будет выезжать на объекты, где запланирован ремонт в 2023 году.

Фото: Андрей Усиков 




Сергей Силаев
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