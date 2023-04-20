В Кромах продолжается благоустройство парка

|
|Главная » Новости
8:30, 20 апреля 2023 года
В Кромах продолжается благоустройство паркаНа преображение выделено 70 миллионов рублей после победы района во всероссийском конкурсе от Минстроя.
С ходом работ ознакомился глава муниципального образования Андрей Усиков. В настоящее время уже вырублены аварийные деревья, ведутся строительные работы новых пешеходных дорожек.
Также готовятся участки для новой скейт-площадки, велотрека, беседок, качелей, арт-объектов. Рабочие ведут и ремонт летней сцены, а также моста через реку Недна. Усиков в социальных сетях отметил, что и дальше будет выезжать на объекты, где запланирован ремонт в 2023 году.
Фото: Андрей Усиков
Сергей Силаев