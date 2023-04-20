В Орловской области уроки финансовой грамотности провели почти для 200 человек

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8:00, 20 апреля 2023 года
В Орловской области уроки финансовой грамотности провели почти для 200 человекЗанятия проходили на базе центров занятости.
Повышение финансовой грамотности населения проходит в рамках региональной программы. Целевая аудитория – безработные орловцы и подростки.
Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", с начала 2023 года в регионе провели 17 мероприятий по финансовой грамотности: мастер-классов, круглых столов, тематических встреч с сотрудниками банков и пенсионного фонда. Эти встречи посетили 66 безработных и 116 подростков.
Сергей Силаев