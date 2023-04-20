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8:00, 20 апреля 2023 года В Орловской области уроки финансовой грамотности провели почти для 200 человек Занятия проходили на базе центров занятости.





Повышение финансовой грамотности населения проходит в рамках региональной программы. Целевая аудитория – безработные орловцы и подростки. Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", с начала 2023 года в регионе провели 17 мероприятий по финансовой грамотности: мастер-классов, круглых столов, тематических встреч с сотрудниками банков и пенсионного фонда. Эти встречи посетили 66 безработных и 116 подростков.





Сергей Силаев



