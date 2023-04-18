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16:22, 18 апреля 2023 года В Советском районе Орла 18 апреля случился порыв на теплотрассе К настоящему времени аварийные работы завершены.





В Орле сегодня, 18 апреля, "поплыла" улица Октябрьская. Случился порыв на теплотрассе в Советском районе.



Наш корреспондент запечатлела залитую водой дорогу в центре города. Как пояснили редакции сайта "Вести-Орел" в городской администрации, причиной подтопления стала авария на теплотрассе. Из-за нее пришлось отключить отопление в домах №31 по Октябрьской и №3 по бульвару Победы.



К настоящему времени аварийные работы завершены. Скоро в указанные дома вернется тепло.



Фото: Эльза Ахмедбекова





Ольга СУПОНЕВА



