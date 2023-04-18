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16:11, 18 апреля 2023 года В Ливнах 18 апреля "КИА" врезалась в трактор, пострадали двое детей Также получил ранения мужчина, находившийся в прицепе сельхозмашины.





В городе Ливны Орловской области 18 апреля 2023 произошло столкновение легкового автомобиля "КИА" с трактором. В ДТП пострадали двое детей, а также пожилой мужчина.



Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за рулем иномарки была женщина 37-ми лет. Она въехала в припаркованный на улице Орловской трактор с прицепом. Сама водитель не пострадала, а вот дети-пассажиры, девочки 12 лет и 1 года, получили травмы. Они доставлены в больницу. В больнице и мужчина, находившийся на момент аварии в прицепе.





Ольга СУПОНЕВА



