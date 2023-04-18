вторник 18.04.2023 18:55:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

16:11, 18 апреля 2023 года

В Ливнах 18 апреля "КИА" врезалась в трактор, пострадали двое детей

Также получил ранения мужчина, находившийся в прицепе сельхозмашины.


В городе Ливны Орловской области 18 апреля 2023 произошло столкновение легкового автомобиля "КИА" с трактором. В ДТП пострадали двое детей, а также пожилой мужчина.

Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за рулем иномарки была женщина 37-ми лет. Она въехала в припаркованный на улице Орловской трактор с прицепом. Сама водитель не пострадала, а вот дети-пассажиры, девочки 12 лет и 1 года, получили травмы. Они доставлены в больницу. В больнице и мужчина, находившийся на момент аварии в прицепе. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.