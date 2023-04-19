В нескольких районах Орловской области появятся дубравы

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19:30, 18 апреля 2023 года
В нескольких районах Орловской области появятся дубравыПервую высадили в Дмитровском лесничестве.
Сеянцы дуба с закрытой корневой системой высадили специалисты лесного хозяйства Орловского лесопожарного центра и Дмитровского лесничества.
Как сообщили в управлении лесами Орловской области, сеянцы доставили из лесопитомника Воронежской области. В 2023 году их планируют высадить в регионе на площади более 16 гектаров.
Помимо Дмитровского, сажать будут в Мценском, Болховском, Кромском, Новосильском районах. Сосновые боры появятся в Мценском и Болховском лесничествах, в остальных будут дубравы.
Сергей Силаев