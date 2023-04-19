В нескольких районах Орловской области появятся дубравы

Первую высадили в Дмитровском лесничестве.

Сеянцы дуба с закрытой корневой системой высадили специалисты лесного хозяйства Орловского лесопожарного центра и Дмитровского лесничества.

Как сообщили в управлении лесами Орловской области, сеянцы доставили из лесопитомника Воронежской области. В 2023 году их планируют высадить в регионе на площади более 16 гектаров.

Помимо Дмитровского, сажать будут в Мценском, Болховском, Кромском, Новосильском районах. Сосновые боры появятся в Мценском и Болховском лесничествах, в остальных будут дубравы.