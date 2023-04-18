Орловские студенты проверили уровень финансовой грамотности в игровой форме

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17:30, 18 апреля 2023 года
Орловские студенты проверили уровень финансовой грамотности в игровой формеУчастие приняли по две команды от четырех вузов.
В Орловской области завершается неделя финансовой грамотности. Эксперты провели сессии и вебинары для населения и бизнеса, а со студентами провели квиз – особую интеллектуальную игру.
Участие приняли по две команды от четырех вузов. Они выполняли задания на эрудицию и смекалку, решали тесты на правильное финансовое поведение, разгадывали ребусы, связанные с этой темой.
Игра позволила ребятам выявить пробелы в финансовых знаниях, получить новую информацию о деньгах, их сбережении и приумножении.
Эва Стасюлевич
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