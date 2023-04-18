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14:58, 18 апреля 2023 года

Бессмертный полк в Орле и области 2023: когда пройдет, в каком формате

Рассказываем об акции "Бессмертный полк" в Орловской области в 2023 году.


Традиционная акция "Бессмертный полк" в 2023 году в Орле и области, как и по всей России, пройдет в новом формате. Когда пройдет "Бессмертный полк" и как именно. 

Как сообщил 18 апреля официальный сайт движения "Бессмертный полк", традиционного очного шествия на День Победы в 2023 году не запланировано. Но предусмотрены расширенные форматы его проведения, а портреты победителей останутся главными атрибутами. Так, портреты своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, могут разместить автолюбители: на задних или боковых стеклах. Причем включиться могут и службы общественного транспорта.

На посвященной данной теме пресс-конференции, прозвучало и предложение активнее делиться историей своих родственников в социальных сетях. 


- Нам важно помнить истории своих героев. Именно их мы передаем из поколения в поколение, именно они подтверждают историческую правду о Великой Отечественной войне, - отметила Елена Цунаева, депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России. 



Ольга СУПОНЕВА
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