Бессмертный полк в Орле и области 2023: когда пройдет, в каком формате

Рассказываем об акции "Бессмертный полк" в Орловской области в 2023 году.

Традиционная акция "Бессмертный полк" в 2023 году в Орле и области, как и по всей России, пройдет в новом формате. Когда пройдет "Бессмертный полк" и как именно.



Как

18 апреля официальный сайт движения "Бессмертный полк", традиционного очного шествия на День Победы в 2023 году не запланировано. Но предусмотрены расширенные форматы его проведения,

а портреты победителей останутся главными атрибутами. Так, портреты своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне, могут разместить автолюбители: на задних или боковых стеклах. Причем включиться могут и службы общественного транспорта.

На посвященной данной теме пресс-конференции, прозвучало и предложение активнее делиться историей своих родственников в социальных сетях.