Скоро в ЕГЭ включат задания про спецоперацию

Кроме разноплановых нововведений теорию и практику ведения исторических дисциплин, Министерство просвещения так же подготавливает новый учебник по истории.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – Министерство просвещения разрабатывает новый учебник по истории. В него будут включены последние события, в том числе, связанные со специальной военной операцией и включением новых регионов в состав России. Пока работа по созданию нового учебника ещё ведётся, но ведомство рассчитывает, что дети начнут заниматься по нему уже с 1 сентября 2023 года.

Включение новых материалов в учебные материалы означает, что изменится и содержание единого государственного экзамена по истории. Туда так же включат вопросы по СВО. Как пояснил глава Рособрнадзора, изменения не коснутся выпускников текущего года. Вопросы по спецоперации появятся в ЕГЭ только тогда, когда школьники начнут учиться по новым учебникам и освоят полностью программу.

Предполагается, что историю СВО будут изучать в 10 и 11 классах. Если учебник всё же появится во всех школах к следующем учебному году, то и ЕГЭ пополнится новыми вопросами очень скоро. Вероятно, на это потребуется 1–2 года.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой отменить ЕГЭ для некоторых категорий школьников. Речь идёт об отличниках, которые на протяжении всех лет обучения получали пятёрки по всем предметам. Таким детям предложили выдавать сертификаты ЕГЭ, в которых поставлены максимальные 100 баллов по всем дисциплинам. Это автоматически отменяет необходимость отличникам сдавать госэкзамены. Имея сертификат ЕГЭ, они смогут поступить в любой выбранный вуз без экзаменов.