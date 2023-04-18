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16:00, 18 апреля 2023 года Орловец предстанет перед судом за грабеж несовершеннолетней Расследование уголовное дело против 27-летнего молодого человека завершено.





Следствие установило, что в августе 2022 года ранее судимый местный житель вечером находился на улице Ленина города Мценска. Там он увидел девочку, в руках у которой был телефон. – Увидев у несовершеннолетней девочки в руках мобильный телефон, он проследовал за ней и схватил потерпевшую за шею, после чего завладел ее мобильным телефоном и скрылся с места происшествия, - уточнили в СУ СК РФ по Орловской области. Доказательства собраны. Дело направлено в суд для рассмотрения.





Сергей Силаев



