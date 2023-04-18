В Орловском музее ИЗО представлена выставка из Дворцового комплекса Ольденбургских
Экспозиция расскажет об этой жемчужине Воронежской области.
В Орловском музее ИЗО представлена выставка произведений из собрания центра "Дворцовый комплекс Ольденбургских". Он расположен в местечке Рамонь Воронежской области.
Дворцовый комплекс – одна из немногих сохранившихся в Центральном Черноземье усадеб, принадлежавших членам Российского Императорского Дома. В экспозиции – открытки факсимильной печати с пейзажами легендарной устроительницы усадьбы, принцессы Евгении Ольденбургской, подлинные открытки с рисунками Великой княжны Ольги Александровны, а также копии ее акварелей.