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14:30, 18 апреля 2023 года В Орловском музее ИЗО представлена выставка из Дворцового комплекса Ольденбургских Экспозиция расскажет об этой жемчужине Воронежской области.





В Орловском музее ИЗО представлена выставка произведений из собрания центра "Дворцовый комплекс Ольденбургских". Он расположен в местечке Рамонь Воронежской области.



Дворцовый комплекс – одна из немногих сохранившихся в Центральном Черноземье усадеб, принадлежавших членам Российского Императорского Дома. В экспозиции – открытки факсимильной печати с пейзажами легендарной устроительницы усадьбы, принцессы Евгении Ольденбургской, подлинные открытки с рисунками Великой княжны Ольги Александровны, а также копии ее акварелей.



Выставка доступна по 14 мая.





Эва Стасюлевич



