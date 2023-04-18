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11:35, 18 апреля 2023 года

В Орловской области дороги будут ремонтировать по инновационным контрактам

Контракты жизненного цикла предусматривают не только приведение в порядок полотна, но и его дальнейшее обслуживание.


Первые контракты жизненного цикла с подрядчиками по ремонту дорог планируется в Орловской области заключить уже в ближайшее время. Пока что речь идет об инновационном виде договоров для капремонта двух дорог. 

Как поясняет телеграм-канал "Телеграммы из Орла", такие контракты предусматривают не только ремонт полотна той или иной фирмой, но и дальнейшее его обслуживание этой же организацией.

- Это важная мера государственной поддержки реального сектора экономики, - гласит сообщение.

Уже известно, какие именно дороги испытают на себе инновации. Это "Нарышкино – Сосково" - Ясная Поляна – Ледно в Урицком районе и  "Глазуновка-Тросна" - Богородское – Кромы в Глазуновском район. Стоимость работ порядка 98 и порядка 113 миллионов соответственно. Сдать обновленное полотно подрядчики должны будут к ноябрю 2023, а срок обслуживания - до 31 октября 2026. 


Ольга СУПОНЕВА
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