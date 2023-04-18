На Орловщине прошел региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий
Жителям региона предложили полторы тысячи вариантов трудоустройства.
14 и 15 апреля в Орловской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Жителям региона предложили полторы тысячи вариантов трудоустройства. Вакансии разместили 75 работодателей. Посетителями стали 973 человека.
Следующий этап Всероссийской ярмарки вакансий – федеральный, пройдет 23 июня в онлайн-формате через единую цифровую платформу "Работа России".