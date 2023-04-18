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11:19, 18 апреля 2023 года В Орле 18 апреля проходят отключения воды и отопления Рассказываем, какие адреса попали в зону временного перебоя с ресурсами.





Сегодня, 18 апреля 2023, в Орле часть многоквартирных домов останется без горячей и холодной воды, а также отопления. Публикуем список адресов.



С 14.00 до 17.00 запланированы отключения света на подстанциях по Матросова и Полесской, по этой причине временно без горячего водоснабжения останутся дома по улице Матросова, 46, 48, 50, 52, 56, Полесской, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, а также детский сад №85.



Также отключение горячей воды и отопления до 15.00 проходит по улице 6-й Орловской дивизии, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и Узловой, 1, 2, 3.









Ольга СУПОНЕВА



