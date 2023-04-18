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11:10, 18 апреля 2023 года Покровская больница получит внедорожник "Лада Нива"будет служить врачам и пациентам в качестве санитарного транспорта.





Автопарк Покровской районной больницы Орловской области пополнит внедорожник. Медучреждение получит новую "Лада Нива".



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", машина послужит для того, чтобы доставлять пациентов в медучреждения, а врачей к пациентам. Также на автомобиле будет осуществляться перевозка биоматериалов на исследование и доставка лекарств.



Приобретена машина в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".





Ольга СУПОНЕВА



