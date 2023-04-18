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13:30, 18 апреля 2023 года

В Орле пройдет большая православная выставка

Экспозиция расположится на территории Богоявленского собора.


Православная выставка "От покаяния к воскресению России" пройдет в восьмой раз. Познакомиться с ней можно будет на территории Богоявленского собора областной столицы.

Выставка будет работать с 28 апреля по 4 мая. Экспозиция посвящена в этот раз 410-летию со дня воцарения Романовых на престоле. 

- Из Екатеринбурга в Орел будет привезена экспозиция, повествующая о выдающихся российских государях и достижениях отечества в период их правления. Главными святынями православной выставки станут икона Святых Царственных страстотерпцев с землей из Царского монастыря на Ганиной яме, а также копия креста-мощевика, принадлежавшего Романовым, - сообщает региональный информационный портал.

Орловцы увидят различные иконы, православные ювелирные изделия, платки, можно будет приобрести экологические продукты, чаи и товары для здоровья, одежду, текстиль и многое другое. 

Организаторы - Орловская митрополия, выставочное общество "Уральские Выставки" и АНО "Возрождение".

В день открытия, в 12 часов, состоится молебен, его возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон, а затем состоится праздничный концерт. В рамках работы выставки гостей ждет большая культурно-просветительская программа, в том числе встречи с писателем Юрием Воробьевским. 








Ольга СУПОНЕВА
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