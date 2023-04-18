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14:00, 18 апреля 2023 года Орловщина вернулась к доковидным показателям по предпринимательству Господдержка предпринимателей возросла втрое.





Тему поддержки бизнеса в Орловской области затронул губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в социальных сетях 17 апреля. По словам главы региона, с начала года гарантийный фонд помог привлечь орловским предпринимателям почти 587 миллионов рублей.



Такая цифра втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года.



- За этими цифрами стоят не только деньги, а реальные люди, более 115 тысяч жителей региона, которые во многом формируют экономику Орловщины. За 2022 год было выдано 423 займа на общую сумму 630 млн рублей. И эта работа дает свой результат, мы вернулись к доковидным показателям по предпринимательству, растет его вклад в экономику. И, конечно, это создание новых рабочих мест, - прокомментировал глава области.





Ольга СУПОНЕВА



