вторник 18.04.2023 18:53:46 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:00, 18 апреля 2023 года

Орловщина вернулась к доковидным показателям по предпринимательству

Господдержка предпринимателей возросла втрое.


Тему поддержки бизнеса в Орловской области затронул губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в социальных сетях 17 апреля. По словам главы региона, с начала года гарантийный фонд помог привлечь орловским предпринимателям почти 587 миллионов рублей. 

Такая цифра втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года. 

За этими цифрами стоят не только деньги, а реальные люди, более 115 тысяч жителей региона, которые во многом формируют экономику Орловщины. За 2022 год было выдано 423 займа на общую сумму 630 млн рублей. И эта работа дает свой результат, мы вернулись к доковидным показателям по предпринимательству, растет его вклад в экономику. И, конечно, это создание новых рабочих мест, - прокомментировал глава области. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.