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8:11, 18 апреля 2023 года

Глава Мценского района Екатерина Ерохина отвезла большую посылку бойцам на фронт

Военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, неравнодушные люди передали самое необходимое.


В Орловской области, по поручению губернатора Андрея Клычкова, продолжается постоянное формирование гуманитарных грузов для военнослужащих СВО. Очередную посылку с самыми необходимыми вещами собрал Мценский район. Делегацию, которая доставляла груз на фронт, возглавила глава Мценского района Екатерина Ерохина.

- Екатерина Александровна лично приехала в район под Сватово и передала нашим артиллеристам собранный груз – дизельный генератор, два тепловизора, спутниковую тарелку, одежду и обувь, перчатки и балаклавы, футболку, сапоги, рации, бензопилы и лекарства. Закуплены и переданы строительные материалы, продукты питания и вода, - рассказал Андрей Клычков в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, уже по традиции, школьники написали письма солдатам. 

Глава регионе отметил, что сейчас от каждого зависит судьба Родины, настоящее и будущее. Орловщина продолжает в режиме нон-стоп помогать военнослужащим, выполняющим задачи в специальной военной операции на Украине. 



Ольга СУПОНЕВА
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