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21:00, 17 апреля 2023 года Орловец переделал "Ниву" для бойцов СВО Умелец превратил обычный автомобиль в боевую колесницу за месяц.





Хозяину автомастерской Вадиму Адамову пришла идея помогать фронту необычным способом. Теперь на автомобиль, который в ближайшее время передадут на передовую, можно установить пулемет. Средства на приобретения автомобиля выделил и общероссийский народный фронт. Региональное отделение собирается развивать и дальше эту инициативу.





Игорь Свеженцев



