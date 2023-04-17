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17:08, 17 апреля 2023 года В Орле начали отображаться онлайн первые трехзначные автобусы Пока что пассажиры могут отследить, как движутся маршрутки №352, №400 и №421.





С 17 апреля в Орле начали отображаться онлайн первые пригородные автобусы. Пока что пассажиры могут отследить трехзначные маршруты №352, 400 и 421. Но в ближайшее время список этот пополнится.



Такую информацию сообщили в КУ ОО "Организатор перевозок". Отследить автобусы, наравне с городскими, можно в приложении "Умный транспорт" или через сайт bus.57. В скором времени добавятся следующие автобусы: №115, 354, 420, 444, 445, 482. А когда система будет полностью настроена, то и весь остальной транспорт орловские пассажиры смогут отслеживать онлайн.





Ольга СУПОНЕВА



