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17:08, 17 апреля 2023 года

В Орле начали отображаться онлайн первые трехзначные автобусы

Пока что пассажиры могут отследить, как движутся маршрутки №352, №400 и №421.


С 17 апреля в Орле начали отображаться онлайн первые пригородные автобусы. Пока что пассажиры могут отследить трехзначные маршруты №352, 400 и 421. Но в ближайшее время список этот пополнится.

Такую информацию сообщили в КУ ОО "Организатор перевозок". Отследить автобусы, наравне с городскими, можно в приложении "Умный транспорт" или через сайт bus.57. В скором времени добавятся следующие автобусы:  №115, 354, 420, 444, 445, 482. А когда система будет полностью настроена, то и весь остальной транспорт орловские пассажиры смогут отслеживать онлайн. 


Ольга СУПОНЕВА
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