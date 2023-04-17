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16:50, 17 апреля 2023 года

В Орел прибыла 11-тонная часть пролетного строения для Красного моста

Вторая машина привезет ответную часть уже завтра.


В администрации Орла рассказали, как на 17 мая 2023 продвигается реконструкция Красного моста. Сюда прибыла машина с 11-тонной частью пролетного строения, а завтра прибудет вторая.

Впереди разгрузка, а потом и сборка первого блока мостового строения. Общий вес пролета составит 520 тонн. 

До конца мая детали будут прибывать в город, параллельно будет идти сборка. Завершить ее планируется в июле 2023. 

Фото: администрация Орла 


Ольга СУПОНЕВА
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