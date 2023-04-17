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16:21, 17 апреля 2023 года Малоподвижный антициклон удержит теплую погоду на Орловщине В ближайшие дни столбики термометров покажут практически +20 градусов.





С приходом новой рабочей недели в Орловскую область вернулось тепло. И в ближайшие дни его удержит в регионе малоподвижный антициклон.



- Малоподвижный антициклон продолжает удерживать теплый воздух на территории нашей области. В большей степени это происходит за счет прогрева поверхности почвы, - прокомментировали в Орловском Росгидрометцентре.



Так что в ближайшие дни, 18-20 апреля, столбики термометров приблизятся к отметкам в +20 градусов.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА



