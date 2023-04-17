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20:00, 17 апреля 2023 года Жители Орловской области сами могут выбрать, какие скверы и парки ремонтировать Продолжается онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства.





Голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 апреля, а продлится до 31 мая. За это время орловцы могут определить, какие скверы, парки и другие общественные пространства они хотят видеть обновленными в обозримом будущем.



Голосование идет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Сделать выбор могут жители разных районов области в возрасте от 14 лет, нужно иметь авторизованную учетную запись на портале Госуслуг.



В Орле в рейтинговом голосовании принимают участие пять территорий: сквер Гуртьева, ландшафтный парк Дворянское гнездо, городской парк культуры и отдыха, парк Ботаника, а также сквер Бунина. Проголосовать можно здесь.













Ольга СУПОНЕВА



