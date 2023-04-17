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19:00, 17 апреля 2023 года

Все меньше орловцев заражается коронавирусом

На 17 апреля зафиксировано 26 новых случаев заболевания.


В Орловской области продолжает идти на спад статистика по заражению коронавирусом, суточный прирост уже меньше 30. Публикуем актуальную на 17 апреля 2023 статистику.

По данным оперативного штаба, за последний день зафиксировано 26 новых случаев заболевания ковидом. Закрыло больничный 13 пациентов, а новых летальных случаев нет.

Всего же, за время пандемии, в регионе подтверждено 139 755 фактов заболевания жителей коронавирусом. Выздоровело за этот период 137 179 человек. Скончалось 1 985 пациентов. 


Ольга СУПОНЕВА
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