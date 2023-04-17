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15:48, 17 апреля 2023 года После Пасхи в Орле продолжается уборка кладбищ Бригады трудятся на всех восьми городских погостах.





На кладбищах Орла, после пасхальной уборки, скопилось немалое количества мусора. Сейчас на всех восьми городских местах захоронения идет наведение порядка.



Как рассказали в администрации Орла, на местах работают бригады МУП "РОУ". Так, 17 апреля порядок рабочие наводят на Троицком, Лужковском и старом Наугорском кладбищах.



Собранный мусор предстоит вывести "Зеленой роще", с которой на этот случай заключен контракт.









Ольга СУПОНЕВА



