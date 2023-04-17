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17:20, 17 апреля 2023 года В Орловской области искусственный интеллект помог найти предприятия, "продлившие" сроки годности мяса Нарушители получили предостережения.





В ходе анализа данных информационной системы, полученных с помощью ИИ, сотрудники управления Россельхознадзора установили несколько фактов оформления сертификатов с продлением срока годности. По информации пресс-службы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сроки годности маслу и мясу продлили три уполномоченных лица. В результате они получили предостережения, их учетные записи в информационной системе временно заблокированы.





Сергей Силаев



