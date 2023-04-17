В орловском театре "Свободное пространство" прошла премьера комедии "Однажды в Париже"
Режиссером постановки выступила Вера Анненкова.
Труппу орловского театра "Свободное пространство" можно поздравить с премьерой. Публике показали комедию арт-перформанс "Однажды в Париже", срежиссированную Верой Анненковой. Постановка основана на пьесе Клода Манье "Блэз".
Зритель познакомился с героями, образы которых вышли из-под пера французского драматурга: молодым художником без денег, взбалмошной женщиной, красивой манекенщицей, бизнесменом и другими персонажами.