Ученые РАН продолжат археологические исследования в Орловской области

Решение принято на заседании правительства региона.

Исследователи продолжат работу на детинце Орловской области в областной столице и на территории выявленного места Судбищенской битвы 1555 года в Новодеревеньковском районе.

По информации пресс-службы областного правительства, на эти цели уйдет шесть миллионов рублей. Ранее археологические исследования проводили специалисты института археологии Российской академии наук.

Напомним, в ноябре 2022 года федеральные власти приняли решение о предоставлении Орловской области более 700 миллионов рублей на создание мемориального комплекса, посвященного Судбищенской битве.