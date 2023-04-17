Ученые РАН продолжат археологические исследования в Орловской области

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14:46, 17 апреля 2023 года
Ученые РАН продолжат археологические исследования в Орловской областиРешение принято на заседании правительства региона.
Исследователи продолжат работу на детинце Орловской области в областной столице и на территории выявленного места Судбищенской битвы 1555 года в Новодеревеньковском районе.
По информации пресс-службы областного правительства, на эти цели уйдет шесть миллионов рублей. Ранее археологические исследования проводили специалисты института археологии Российской академии наук.
Напомним, в ноябре 2022 года федеральные власти приняли решение о предоставлении Орловской области более 700 миллионов рублей на создание мемориального комплекса, посвященного Судбищенской битве.
Сергей Силаев