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16:30, 17 апреля 2023 года

Орловчанка проведет 14 лет в колонии за двойное убийство

Она будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.


Следственные органы собрали доказательства против 36-летней жительницы Заводского района. Ее признали виновной в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Суд и следствие установили, что 22 ноября 2022 года женщина была в частном доме на улице Васильевской города Орла у 48-летнего знакомого. В ходе ссоры орловчанка ударила его несколько раз ножом по туловищу и костылем по голове, от чего мужчина скончался.

После чего жительница областной столицы отправилась к 86-летнему знакомому на улице Царев Брод в Заводском районе Орла. У них произошел конфликт, в результате чего потерпевший получил смертельный удар ножом.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - отметили в СУ СК РФ по Орловской области.




Сергей Силаев
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