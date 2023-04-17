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14:15, 17 апреля 2023 года В Орле 17 территорий обработают от клещей Акарицидная обработка пройдет в парках, скверах, лесополосах.









По администрации Орла, с 20 по 30 апреля дезинсекторам предстоит обработать следующие места отдыха: сквер Гуртьева, Дворянское гнездо, скверы "Орлята", Тургенева, Бунина, Орловских партизан, Комсомольский, историко-литературный квартал, парки "Орловская крепость", Семинарский, Разградский, бульвар Молодежи, парк Победы, Ботаника, территории у пруда "Силикатный", а также Медведевский лес и территорию у озера Светлая жизнь.

В Орле началась акарицидная обработка территорий. Специальные средства распылят в 17 парках, скверах, лесных массивах.По информации , с 20 по 30 апреля дезинсекторам предстоит обработать следующие места отдыха: сквер Гуртьева, Дворянское гнездо, скверы "Орлята", Тургенева, Бунина, Орловских партизан, Комсомольский, историко-литературный квартал, парки "Орловская крепость", Семинарский, Разградский, бульвар Молодежи, парк Победы, Ботаника, территории у пруда "Силикатный", а также Медведевский лес и территорию у озера Светлая жизнь.

Кроме того, уже началась акарицидная обработка городского и детского парков.



Вторая обработка запланирована на 20-30 июня.



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Ольга СУПОНЕВА



